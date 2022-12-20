Банкноты с портретом Елизаветы II останутся в обращении после введения новых купюр.

20 декабря 2022 года Банк Англии представил новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза III. Банкноты с портретом Елизаветы II останутся в обращении после введения новых купюр.

Как сообщает Sky News, портрет станет единственным изменением в существующем дизайне банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, которые будут введены в обращение с середины 2024 года.

На банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.

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Банк Англии заявил, что по указанию королевской семьи новые банкноты будут печататься только для замены изношенных или для удовлетворения повышенного спроса.

Смерть королевы Елизаветы II:

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Новым королем стал ее сын - Чарльз.

Через день он выступил с первым телевизионным обращением к нации. Чарльз III почтил память своей умершей матери. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября. После этого Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II.

30 сентября 2022 года в Британии появились первые монеты с портретом короля Чарльза III.

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