Аукцион по продаже АО “ОГХК” станет первым, проведенным в рамках “Большой приватизации”.

Аукцион по продаже АО “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК), который пройдет в рамках кампании “Большая приватизация” Фонда госимущества Украины, может принести в государственный бюджет более 3,7 млрд гривен. При этом высокая конкуренция международных компаний, которые планируют участвовать в приватизации ОГХК, будет способствовать росту цены на аукционе.

Об этом заявил Кирилл Сазанов в колонке для “Фокус”.

“Стартовая цена, оглашенная ФГИ после процедуры оценки со стороны приватизационного советника в апреле 2021 года составила 3,7 млрд гривен. На ОГХК претендуют 13 международных компаний, преимущественно из Японии и Австралии, и это точно подогреет аукционную цену”, — указывает Сазанов.

Аукцион по продаже АО “ОГХК”, который является крупнейшим производителем титанового сырья в Европе, станет первым, проведенным в рамках “Большой приватизации”. Эксперт сравнивает приватизацию ОГХК с продажей “Криворожстали” индийскому “Арселормитталу” в 2005 году.

“Потенциальную продажу ОГХК справедливо сравнивают с продажей “Криворожстали” в далеком 2005 году. ОГХК также является крупнейшим предприятием по своему профилю в Европе, представляя серьезный интерес для иностранных инвесторов”, — отмечает эксперт.

Он положительно оценивает работу Фонда госимущества по подготовке объектов к приватизации, в частности указывая на эффективность ФГИ в борьбе с олигархическим влиянием на предприятия.

“За это время была успешно запущена реформа процедуры приватизации и аренды государственного имущества, на многих предприятиях произошла смена руководства — достаточно вспомнить недавнюю историю с восстановлением контроля государства над “Центрэнерго”, которое считалось вотчиной Игоря Коломойского. С начала 2020 года около 4 млрд грн поступили в государственный бюджет. А ведь это был первый год пандемии и карантинных ограничений — абсолютно новых реалий, к которым никто в мире не был готов”, — считает Сазанов.

В текущем году, в рамках “Большой приватизации”, Фонд госимущества также планирует продажу двух объектов в Киеве — Первого Киевского Машиностроительного Завода (бывшего “Большевика”), а также “Президент-Отеля”.

Общая сумма поступлений от кампании по приватизации в 2021 году должна составить 12 млрд гривен.

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Автор: Иван Бойко