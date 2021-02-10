Европейская комиссия подтверждает готовность начать процесс пересмотра торговой части Соглашения об ассоциации.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг" Валдис Домбровскис на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Мы отмечаем интерес Украины в торговле и экономическом сотрудничестве, углубление нашей работы в таких областях как цифровая экономика, упрощение процедур торговли и на таможне. Мы готовы начать пересмотр либерализации торговли для товаров, как это предусмотрено в статье 29 Соглашения (об ассоциации), что происходит через пять лет после вступления соглашения в силу, поэтому речь идет об этом годе", - подчеркнул Домбровскис.
"Это станет важным шагом на пути дальнейшего усиления доступа к нашим соответствующим рынкам и будет свидетельствовать о динамичном характере этого соглашения", - сказал исполнительный вице-президент ЕК.
Он также заверил в полной поддержке со стороны Еврокомиссии амбициозной программы правительства Украины для выполнения Соглашения об ассоциации.
Как сказал Домбровскис, накануне заседания Совета ассоциации они со Шмыгалем согласились, что Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли имеет много нереализованного потенциала.
"Мы также понимаем потребность полного уважения обязательств, взятых в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Мы отметили наличие уже хорошего прогресса в выполнении Соглашения о свободной торговле, и мы надеемся, что этот положительный тренд между Украиной и ЕС продолжится и укрепит роль ЕС как ключевого торгового партнера для Украины", - резюмировал вице-президент ЕК.
Справка УНИАН
- В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.
- 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом. До этого оно применялось на временной основе с 2016 года.
- Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимного уважения общих ценностей.
- Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.
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