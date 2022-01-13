Основатель ТМ "Трапеза" и "Аттуаль" Алавди Халидов поделился основными причинами повышения цен на продукты.

Уже в 2021 году цены на разные продукты питания в мире поднялись на 32,8%. По данным ООН в настоящее время цена на продукты питания на самом высоком уровне за последние 60 лет.

2022 год начинается, а проблемы только накапливаются. Удорожание стоимости продуктов питания, к сожалению, вынужденная, но объективная необходимость, а не вымогательство производителей продуктов.

Факторы, приводящие к увеличению стоимости продуктов:

1. Первоочередной причиной является именно мировая пандемия COVID-19.

Мировые цены на морские перевозки за последние 2 года повысились в 10 раз. Рост цен предсказуем и прогнозируем, но обратимся к математическим вычислениям.

Если порт может выгрузить 100 контейнеров в сутки, а из-за пандемии работа приостановлена на 7 суток, то при мощности работы порта на 100% выше, на разгрузку этих 700 контейнеров требуется до 70 суток. Но из-за карантина иногда порт закрывают на 2-3 недели, а то и на месяц. И как следствие, их работу можно вывести на нужную мощность через полгода.

Более убедительной выглядит ситуация, если дни простоя перевести в деньги: сутки простоя судна стоят 50 000 долларов, за 14 суток – это 700 000 дол. Сначала эти расходы ложатся на плечи производителей и импортеров, а затем на потребителей из-за удорожания себестоимости.

В январе 2022 года по сравнению с июнем 2020 стоимость на один 40 футовый контейнер из Мундры, Индия (Zim, MSC, CMA-CGM) в Одессу, Украина выросла с 600$ до 6000$ примерно, это рост на 1000%.

Бангкок, Тайланд (Zim, MSC, CMA-CGM) в Одессу, Украина - с 1200$ до 9800$ примерно, это рост на 900%.

2. Повышение стоимости контейнеров в порту заставляет повышать цены на грузоперевозки по Украине, где на сегодня существует еще одна проблема – нехватка профессиональных водителей, которым сейчас выгоднее работать за границей.

3. Движущей силой для производства являются цены на газ и электроэнергию. На нашем производстве в среднем за отопительный сезон потребляется от 120 до 150 тыс. м3 газа в месяц.

Давайте считать, учитывая, что цена на газ за год выросла почти в 10 раз с 5,5 грн за м3 до 46-66 грн (в зависимости от поставщиков), на электроэнергию – на 250%. Цена на таро-упаковочные материалы – на 40%, на сырье – на 60%-80%.

Глобальный рост цен вынуждает повышать оплату труда наемным сотрудникам.

Как мы можем видеть все составляющие процессы, связанные с производством и переработкой продуктов питания, существенно подорожали, и к сожалению, рост цен только продолжается.

Судите сами если, например, стоимость газа в себестоимости производства одного килограмма крупы в сентябре 2021 года составляла примерно 3,38 грн., то в ноябре 2021 года уже 8,05 грн, а в январе 2022 стоимость газа на килограмм крупы составляет уже 12,19 грн.

При таких тенденциях, при условии сохранения отпускных цен на уровне прошлого года, наше производство приносило бы миллионные убытки, в дальнейшем это привело бы либо к банкротству, либо к остановке производства.

На 2021 год наше предприятие Trapeza обеспечивает потребительский рынок крупами на 30-40%. Вышеупомянутые проблемы прочат всем социально значимым отраслям – бесперспективность.

Что будет, если производство остановится?

Дефицит продуктов питания вызовет еще больший рост цен, крупы и мука станут роскошью, даже на фоне того, что в Украине в 2021 году был собран рекордный урожай.

Какие же пути предупреждения этого коллапса?

Либо решение всех проблем за счет конечного потребителя, либо комплексная поддержка государства, направленная​на нивелирование всех негативных факторов.

Времени на раздумья не осталось, и решение нужно принимать уже сегодня.