Всего с начала года укрепление гривни уже приблизилось к 7%.

За первую неделю апреля гривня еще больше усилилась, продолжая тренд первого квартала на сближение наличного курса с официальным.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Наличный курс гривни в системно важных банках укрепился за прошедшую неделю еще на полпроцента – до 37,2-38,0 грн/долл, но с расширением спреда между курсами купли-продажи – на 4 копейки. Всего с начала года укрепление гривни уже приблизилось к 7%", - говорится в сообщении.

Видео дня

Аналитики компании отмечают, что, по данным НБУ, в марте на розничном рынке было приобретено 1,82 млрд долл. иностранной валюты, что больше, чем в предыдущие месяцы. Но выросла продажа валюты – до 1,39 млрд долл., поэтому в целом баланс розничного рынка улучшился: чистая покупка валюты сократилась до 0,43 млрд долл. против 0,5 млрд долл. в феврале и 0,56 млрд долл. в январе.

"Улучшение баланса наличного рынка происходит за счет больших объемов продажи валюты, тогда как в целом объемы покупки сохраняются на том же уровне – 1,8 млрд долл. на месяц. Но значительный приток наличной валюты на рынок способствует еще большему укреплению гривни и сближению курсов в кассах банков с курсами для карточных расчетов и официальным курсом", - сказано в еженедельнике.

Курс во время войны

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 10 апреля укрепился на 5 копеек – до 37,85 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,20 грн за долл., евро – 40,25 грн за евро.

11 апреля 2023 года курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего показателя – 37,85 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составлял 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,30 грн за долл., евро – 40,40 грн за евро.

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