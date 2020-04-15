На реформы не повлияет: Нефедов отреагировал на сокращение бюджета таможни

После окончания карантина в ведомстве ожидается проведение переаттестации для сотрудников.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не видит катастрофы в уменьшении бюджета ведомства в связи с изменениями в госбюджете, принятыми властями из-за эпидемии коронавируса, и что это не повлияет на планы реформ таможенной службы.

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

"Конечно, было бы наивно говорить, что уменьшение бюджета окажет положительное влияние. Но я не вижу здесь катастрофы, мы движемся по плану, который был представлен ранее", - сказал Нефедов.

По его словам, сразу после карантина в таможенной службе начнется программа переаттестации для сотрудников, и те люди, которые пройдут проверку знаний и добросовестности, получат увеличение зарплаты в размере от 1,5 до 2 окладов. Глава таможенной службы подчеркнул, что эти средства есть, и они заложены в бюджете.

"Все зависит от работы внутренней бюрократии и послабления карантина. Если говорить об ограничении расходов, это расходы развития и капитальные, не срезанные, а перенесенные в стабилизационный фонд, и частично они не были использованы из-за карантина", - сообщил Нефедов.

Глава таможенной службы отметил, что надеется на использование имеющихся средств в ходе реализации приоритетных проектов.

"Мы продолжаем тендеры, проектирование. Эти ограничения не очень повлияют на планы реформ", - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 миллиардов гривень. Фонд борьбы с COVID-19 в объеме 64,7 миллиарда гривень будет направлен на дополнительные выплаты медработникам, закупку медоборудования, выплату пособий по безработице и денежную помощь семьям медработников.