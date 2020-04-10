С 3 апреля клиенты ПУМБ смогут оформить страховку от мошенничества по карточным счетам. Услуга называется «Защита от мошенников».

Услуги страхования предоставляются страховой компанией ВУСО. Страховка охватывает самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами и распространяется на всех владельцев дебетовой карты ПУМБ «всеКАРТА».

Страховой лимит составляет 20 тысяч гривен. Стоимость подключения услуги – 200 гривен в год. За эти деньги клиент получит гарантию на компенсацию в течение 15 дней похищенной мошенниками с карточного счета суммы в пределах лимита страховки.

Важный момент: страховка распространяется на счет клиента. То есть, если к счету привязано сразу несколько карт, услуга «Защита от мошенников» будет покрывать их все.

«… Наша страховка (ПУМБ и страховой компании ВУСО, - УНИАН) не имеет франшизы при наступлении страховых случаев. Это значит, если клиент все же стал жертвой мошенников, и сумма ущерба не превышает максимального страхового лимита в 20 тысяч гривен, страховка позволит полностью вернуть украденные средства», - прокомментировал начальник отдела банковского страхования продуктов розничного бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Также Мелихов рассказал, что независимо от того, какой вид страхового случая наступил, сумма 20 тысяч гривен полностью покрывает все виды мошенничества.

Страховка распространяется на следующий комплекс мошеннических действий, основная цель которых - получить доступ к средствам потерпевших:

незаконная оплата с карточного счета в торгово-сервисной сети утраченной или украденной картой;

скимминг - накладка на банкомате, с помощью которой считываются данные карты;

незаконные операции в Интернет / мобильном банкинге - операции со счетами клиента третьими лицами без платежной карты с помощью SMS - команд или приложения «SMS - банкинг»;

оплата с карты без подтверждения SMS-пароля - использование третьими лицами карты клиента без его физического присутствия;

фишинг - вид интернет-мошенничества, когда мошенники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, чтобы получить конфиденциальную информацию;

фарминг - замаскированные поддельные сайты, которые очень похожи с оригинальными. Переходя на них, клиент рискует передать личные данные карты мошенникам;

вишинг - телефонное мошенничество, когда мошенники выманивают реквизиты банковских карт или другой конфиденциальной информации, или принуждают к переводу средств на карту воров;

«Для того, чтобы наши клиенты спали еще спокойнее, мы вместе с нашими партнерами(страховой компанией ВУСО, - УНИАН) ввели новую услугу «Защита от мошенников» именно для того, чтобы наши клиенты при любой ситуации знали, что их средства надежно защищены как банком, так и дополнительно страховой компанией», - прокомментировал директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха.

Оформить услугу «Защита от мошенников» можно в отделениях банка ПУМБ. Также в ближайшее время заказать страхование от мошенников будет в телефонном режиме.