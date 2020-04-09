Как будут помогать малому бизнесу в Украине: власти представили первые две программы

Программы направлены на сохранение бизнесом почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников, а также на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

Кабинет министров и Национальный банк Украины разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса во время общенационального карантина и представили их президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба главы государства.

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«Малый бизнес во время карантина страдает больше всех, ведь у него нет такой крупной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесом почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников, а также направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

Премьер Шмыгаль сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации.

«Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров установил общенациональный карантин до 24 апреля, во время которого большая часть малого бизнеса фактически не работает.