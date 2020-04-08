Украинцев предупреждают: мошенники рассылают СМС с предложением получить "государственную помощь"

В случае начисления любых государственных выплат банки не звонят клиентам и не присылают сообщения.

Национальный банк Украины предупреждает о мошенниках, которые массово рассылают смс-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь" и требуют сообщить номер платежной карты, срок действия и прочую информацию.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - говорится в сообщении.

В связи с этим НБУ призывает не отвечать на такие сообщения, не звонить по номерам и не переходить по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях, не разглашать ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC.

"В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе одноразового пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс-сообщения, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.