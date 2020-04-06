Испания намерена ввести базовый доход для своих граждан

Система базового дохода предполагает, что государство должно выплачивать каждому гражданину определенную сумму денег, независимо от того, имеет ли он работу, социальные льготы и тому подобное.

Правительство Испании планирует в ближайшее время внедрить систему базового дохода для своих граждан. На ускорение внедрения базового дохода пандемия повлияла коронавирус.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заявление министра экономики Испании Надежды Кальвино.

"Система базового дохода предполагает, что государство должно выплачивать каждому гражданину определенную сумму денег, независимо от того, имеет ли такой гражданин работу, социальные льготы и тому подобное", - говорится в сообщении.

Ускорить введение базового дохода в Испании должна пандемия коронавируса: в частности с помощью этого правительство планирует поддержать своих граждан, находящихся на карантине, а также оказать поддержку на период кризиса, вызванного коронавирусом.

Концепция базового дохода практикуется в ряде стран мира. В частности, 11 сентября 2018 года жители швейцарского села Рейнау проголосовали на референдуме за получение 2570 долларов ежемесячно в виде базового дохода. Эксперимент по введению базового дохода проводили и в Финляндии. Там обнаружили, что полученные в качестве базового дохода средства не повлекли рост занятости среди граждан, но сделали их счастливее.