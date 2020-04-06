Биржи Европы восстановились на фоне снижения числа смертей от коронавируса

В пятницу фондовые рынки Европы завершили в минусе шестую неделю из семи последних.

Европейские акции восстановились в понедельник, так как замедление роста числа смертельных случаев вируса во Франции и Италии вызвало надежды на то, что строгие меры изоляции начали приносить результаты.

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Панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 3,1% к 10.17. В пятницу фондовые рынки Европы завершили в минусе шестую неделю из семи последних, пишет Рейтер.

Итальянские и французские акции выросли на 3,2% и 3,5%, соответственно, после того, как Италия сообщила о самом низком за последние две недели числе смертей, в то время, как во Франции число летальных исходов тоже снизилось, как и количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

STOXX 600 потерял более $3 триллионов рыночной стоимости с февраля, так как спад экономической активности поставил многие отрасли на грань краха, заставив компании приостановить выплату дивидендов и выкуп акций для сохранения ликвидности.

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce в понедельник отказался от дивидендов, но его акции подскочили на 13% после того, как компания сообщила, что аккумулировала дополнительные 1,5 миллиарда фунтов стерлингов ($1,8 миллиарда), чтобы справиться с потенциально затяжным спадом.