Добавили в среднем по 170 гривень: 357 тысячам работающих украинцев пересчитали пенсии

Пенсионный фонд провел автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357 тысяч человек.

Органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) провели автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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«Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 года органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перерасчет пенсий был проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.

«При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом только страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработной платы», - сообщили в пресс-службе.

В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения составил 170,80 грн.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн, а также проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3082,98 гривень.