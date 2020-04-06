Добавили в среднем по 170 гривень: 357 тысячам работающих украинцев пересчитали пенсии
Органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) провели автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
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«Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 года органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать», - говорится в сообщении.
Отмечается, что перерасчет пенсий был проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года.
«При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом только страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработной платы», - сообщили в пресс-службе.
В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения составил 170,80 грн.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.
В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн, а также проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.
Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.
Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3082,98 гривень.