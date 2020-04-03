Кабмин готов рассмотреть варианты стимулирования бизнеса для выхода из кризиса

При этом правительство будет действовать аккуратно, чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов.

Правительство готово рассматривать разные варианты стимулирования бизнеса для выхода из кризиса, однако при этом будет аккуратно внедрять данные стимулы, чтобы не допустить создания разных способов уклонения от уплаты налогов.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

"Мы готовы рассматривать разные варианты стимулирования для выхода из кризиса, единственное что - мы будем очень аккуратны с точки зрения нашей финансовой безопасности, чтобы не допустить создания разных способов уклонения от уплаты налогов. То есть мы готовы к стимулированию, но мы при этом будем очень осторожны", - сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний бизнес призвал парламент поддержать экономическую активность путем введения еще больших налоговых ослаблений и отмены штрафов за нарушение некоторых налоговых правил.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией коронавируса в стране.