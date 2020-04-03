Гетманцев опроверг обвинения экс-министра финансов Уманского в недополучении бюджетом 5 миллиардов от НДС

Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского безосновательными и такими, что не находят подтверждений.

Начиная с августа прошлого года поступления в государственный бюджет от НДС увеличивались на 2-3 млрд грн ежемесячно в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет, поэтому обвинения в недополучении бюджетом 5 млрд от "скруток" в налоге - безосновательны и не находят подтверждений.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала ZIK, комментируя заявление экс-министра финансов Игоря Уманского о недополучении госбюджетом 5 млрд грн из-за схемы с НДС.

"О 5 млрд, которые государство якобы недополучило от "скруток" с НДС или других так называемых схем. Чтобы понять, что такие заявления безосновательны, надо посмотреть на динамику поступлений, начиная где-то с августа прошлого года. Месяц к месяцу, независимого от того, что база была такая же или даже меньше, если сравнивать с 2019 или 2018, у нас поступления увеличивались на 2-3 млрд. Кроме того, в первом квартале мы увеличили сальдо по НДС на 60% по сравнению с 2019 годом, и это все несмотря на кризис. Если же Уманский видел такое нарушение – почему не боролся с ним во время пребывания на посту, а заявил об этом только после отставки?" - заявил Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада уволила главу Министерства финансов Игоря Уманского 30 марта во время внеочередного заседания парламента.

Добавим, Уманский приступил к работе министра 5 марта. Таким образом, он пробыл на этой должности 25 дней. До того он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украины, заместителем председателя правления “Укртранснафты“, заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.