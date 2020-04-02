Стоимость доллара в обменниках остается на уровне 28 гривень

Стоимость евро снизилась до 30,60 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 2 апреля, остается на уровне вчерашнего дня – 28,00 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 20 копеек - до 30,60 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,50 гривни за доллар, евро – 29,75 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 30 марта передал 12 банкам 180 миллионов долларов наличной валюты. На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.