Зеленский уверен, что Рада поддержит изменения в бюджет

По словам президента, сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений, и чтобы они были реализованы, необходимо принятие изменений в госбюджет.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Верховная Рада в ближайшие дни поддержит изменения в государственный бюджет.

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Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на странице президента в Facebook.

По словам президента, сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений.

"Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривень людям старше восьмидесяти лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче. Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце тысячи гривень тем гражданам, которые имеют пенсию менее пяти, а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланирована на 1 мая 2020 года индексация пенсий", - добавил он.

Зеленский отметил, что все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет. "Я уверен, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.

1 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада на следующей неделе утвердит доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.