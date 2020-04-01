Укладка тротуаров, уборка территорий: правительство обещает "много рабочих мест" для тех, кто потерял работу

"В частности, нам нужны люди для дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает программу по созданию рабочих мест для украинцев, которые вернулись из-за границы или потеряли работу из-за карантина.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий», - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.