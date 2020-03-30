Зеленский призвал Раду принять все законы, необходимые для сотрудничества с МВФ

По словам президента, помощь экономике является одной из главных задач для власти, поэтому так важно получить сотрудничество с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать законопроекты, необходимые для получения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, – о банковском регулировании и о запуске рынка земли.

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"У нас не может быть никакой оппозиции во время кризисной ситуации из-за коронавирусной болезни. Потому я очень прошу поддержать эти законопроекты. Именно от вашего сегодняшнего голосования зависит, будет ли эта важная финансовая поддержка нашей экономики или этого не случится", - сказал он во время своего выступления в сессионном зале на внеочередном заседании парламента.

По словам президента, помощь украинской экономике является одной из главных задач для власти, поэтому так важно получить сотрудничество с МВФ.

"Для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом. И вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон… Я не хочу много красноречивых слов говорить из-за того, что мы 10 миллиардов получим или, может, больше. Сегодня важно поддержать нашу экономику, жизненно важно, это кровь для нашей экономики", - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 миллиардов долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а впоследствии в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 триллиона долларов.