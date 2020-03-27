Аудиторская компания из "большой четверки" поможет объединить таможни в единое юрлицо

При этом в Таможенной службе не назвали, какая именно компания займется подготовкой данных изменений.

Государственная таможенная служба Украины и Агентство США по международному развитию USAID с помощью программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" подписали грантовое соглашение, по которому одна из аудиторских компаний "большой четверки" разработает дорожную карту объединения таможен в единое юридическое лицо.

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Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужы, не указав при этом, какая именно компания займется подготовкой данных изменений.

Согласно сообщению, к сентябрю текущего года все 16 территориальных таможен должны объединиться в единое юридическое лицо - Государственную таможенную службу Украины, как это предусмотрено принятым Верховной Радой законом в январе этого года.

"Авторитетная аудиторско-консалтинговая компания будет консультировать Гостаможслужбу по следующим направлениям: организационная структура, бизнес-процессы, IТ, кадры, стратегия, коммуникации", - сказано в сообщении.

В частности, аудиторы проанализируют всю нормативно-правовую базу, регулирующую работу таможенной службы, проведут диагностику существующей организации и модели работы ведомства; разработают дорожную карту перехода на единое юрлицо.

Кроме того, аудиторская компания оценит ключевые риски, которые могут возникнуть во время имплементации дорожной карты, и разработает коммуникационную кампанию, как информировать обо всех внедренных изменениях в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что данный закон о едином юрлице для таможенных органов открывает возможность повысить зарплату таможенникам, переведя их на контрактную форму, упростить процесс найма и увольнения сотрудников, сократить лишний админперсонал, максимально автоматизировать оформление таможенных деклараций, а также обнародовать обезличенную информацию о таможенной стоимости товаров.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает введение нового формата деятельности Государственных таможенной и налоговой служб как единого юридического лица.

Закон вводит новый формат деятельности таможенной и налоговой служб как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения с необходимым объемом полномочий.