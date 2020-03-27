Ситуация в мире и валютном рынке Украины стабилизируется – НБУ

Фондовые индексы начали расти, а котировки облигаций и акций улучшаются, включая котировки украинских евробондов.

Ситуация на мировых финансовых рынках и валютном рынке Украины после панических настроений из-за развития пандемии коронавируса стабилизируется.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что на этой неделе власти США приняли решение о денежных вливаниях для поддержки экономики своей страны на 2 триллиона долларов.

"Мы уже на сегодня видим позитивную реакцию рынков. Фондовые индексы начали расти. Котировки облигаций и акций улучшаются, если даже посмотреть на котировки украинских евробондов – их доходность значительно снизилась", - сказал Чурий.

По его словам, ситуация на валютном рынке Украины также стабилизировалась.

"Если на прошлой неделе Национальный банк для сглаживания колебаний на валютном рынке проводил интервенции на более чем 1 миллиард долларов, то на этой неделе ситуация более-менее сбалансирована – два дня Нацбанк совсем не выходил на рынок, а объем интервенций за три дня составил меньше 80 миллионов долларов", - добавил Чурий.

По его словам, также существенно снизился спрос на валюту, и на сегодня банки больше покупают валюты, чем продают.

При этом Чурий отметил, что спрос на валюту по-прежнему преимущественно формируют резиденты, поскольку портфель ОВГЗ у нерезидентов за месяц сократился всего на эквивалент 300 миллионов долларов, а это незначительный объем для валютного рынка Украины с ежедневным объемом торгов порядка 500 миллионов долларов.