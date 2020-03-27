Нацбанк возобновил продажу валюты для спасения гривни

Международные резервы Украины сейчас составляют около 25 миллиардов гривень.

Национальный банк Украины в четверг, 26 марта, продал на межбанковском валютном рынке около 11 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, в отличие от прошлых недель, когда регулятор продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно, и последних трех дней, когда НБУ вообще не продавал валюту.

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Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook.

"Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня. В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалось в диапазоне 28,05-28,20 гривни за доллар США", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что международные резервы Украины сейчас составляют около 25 млрд долл. США. В прошлом году НБУ выкупил с рынка почти 8 миллиардов долларов, а в текущем году продал меньше 1,5 миллиарда долларов.

"Поэтому мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.