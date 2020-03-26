Минцифры хочет построить в регионах оффлайн-центры поддержки бизнеса

Ведомство планирует открыть первый центр в конце весны в Харькове.

Министерство цифровой трансформации планирует построить в регионах специальные оффлайн-центры поддержки бизнеса - консалтинг-зоны.

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Об этом сообщила в эфире одного из телеканалов заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

"Мы планируем построить в оффлайне сеть поддержки бизнеса. Мы их в министерстве называем "консалтинг-зоны". Это будет место, куда сможет придти будущий предприниматель, который хочет открыть собственный бизнес, или тот, у которого он уже есть, но он сталкивается с определенными проблемами", - сказала она.

Также Ионан сообщила, что министерство планирует открыть первую консалтинг-зону в конце весны в Харькове.

По словам замминистра, консалтинг-зоны являются оффлайн-частью платформы поддержки бизнеса "Дія.Бізнес".

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит национальный конкурс проектов, которые будут направлены на борьбу с эпидемией COVID-19 и поддержку украинцев в ее условиях.

Также ведомство запустит онлайн-платформу бесплатных услуг социально ответственного бизнеса во время карантина.

Кроме этого, Минцифры запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. С помощью этого приложения будет осуществляться обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных с помощью данных геолокации и FaceID.