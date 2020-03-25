Эксперт рассказал, кто в экономике больше всего пострадает от карантина

Основной удар карантина на себя примут импортоориентированные бренды, дорогостоящие товары, электроника и кинотеатры.

Основной удар ограничительных мер карантина на себя примут импорториентированные бренды, дорогостоящие товары, электроника и кинотеатры.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель, президент консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" Вадим Непоседов.

"Основной удар примут на себя импортоориентированные бренды (в связи со значительным изменением обменного курса), дорогостоящие и статусные товары, электроника и кинотеатры (процессы съемок и заявленные сроки премьер предварительно перенесены на осень, а значит через один, два, три месяца не будет фильмов для показов)", - сказал он.

По мнению эксперта, более-менее безболезненно из карантина выйдут операторы группы товаров первой необходимости, продуктов питания, средств гигиены, косметики, бытовой химии, детских товаров, строительных материалов, некоторых других групп.

Непоседов подчеркнул, что пока еще очень рано говорить о том, сколько ритейлеров не смогут благополучно выйти из сложившейся ситуации, но Украину, безусловно, ожидает сокращение ассортимента сетевых торговых операторов.

"Пока сложно оценить число ритейлеров, которые не смогут благополучно выйти из сложившейся ситуации (отсутствие приемлемого объема продаж на протяжении четырех последних и нескольких последующих месяцев при неизбежных накладных расходах по содержанию сети магазинов не пройдет бесследно для арендаторов), но, однозначно, нас ожидает очередное сокращение ассортимента представленных на рынке Украины сетевых торговых операторов", - сказал он.

Эксперт также рассказал, что в настоящее время наблюдается рост лояльности к совершению покупок онлайн, а также привлечение более взрослых групп потребителей (50-60 лет).

В то же время, Непоседов акцентировал, что карантин может стать определенным преимуществом для национальных/локальных товаропроизводителей.

"В связи со временным закрытием сообщения с иностранными государствами, дороговизной импорта на фоне девальвации, вероятен рост лояльности к национальным/локальным товаропроизводителям, особенно в молочном и мясном сегментах (в начале), одежде, обуви, аксессуарам (в дальнейшем)", - сказал он.

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В целом, на период 2020-2021 годов Непоседов прогнозирует сокращение ассортимента представленных на рынке Украины сетевых торговых операторов, сложность возвращения покупателей в торговые галереи, новый виток развития украинских товаропроизводителей, снижение зафиксированных ставок аренды в действующих договорах и перспективных объектах.

Как сообщал УНИАН, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Союз украинских предпринимателей, IT Ukraine, Федерация работодателей Украины (ФРУ), Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), Бизнес 100, СЕО club заявили, что возможное введение в Украине чрезвычайного положения из-за угрозы дальнейшего распространения в стране коронавируса без соответствующей программы поддержки экономики приведет к глубокому экономическому кризису и непредсказуемым социальным последствиям.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский прогнозирует, что по итогам 2020 года Украину ожидает экономический спад.

По оценке Нацбанка, Украина по сравнению с 2008, 2014 и 1998 годами более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, а последствия этого кризиса могут оказать позитивный эффект на некоторые показатели.

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