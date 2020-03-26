Карантин и арендные отношения. Как бизнесу договориться об отсрочке платежей

Евгений Ляшук

Эпидемия COVID-19 стала настоящим испытанием для малого и среднего бизнеса. Вследствие строгого карантина многие собственники кафе, ресторанов, кинотеатров, салонов красоты и пр. остаются без работы и клиентов, теряют прибыль, возможность оплачивать зарплаты сотрудникам, услуги поставщикам, кредиты банкам, а также аренду помещений, которая является львиной долей всех затрат.

С целью поддержать малый и средний бизнес, некоторые страны Европы выделяют из бюджета крупные денежные средства и на законодательном уровне принимают нормативные акты по отсрочке арендных платежей за аренду государственного и коммунального имущества на время карантина. В Украине на сегодняшний день нет полноценного закона по освобождению арендаторов как государственного и коммунального, так и частного имущества от уплаты арендных платежей на время ограничительных мер.

Спасательным кругом для арендаторов государственного и коммунального имущества могут быть инициативы, принятые городским советом

Спасательным кругом для арендаторов государственного и коммунального имущества могут быть инициативы, принятые городским советом.

Так, в Житомире арендаторов коммунального имущества собираются освободить от уплаты за апрель и май 2020 за пользование помещениями, в которых размещены кафе, рестораны, ТРЦ, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты и т.д.

На период карантина 100% скидку Фонд коммунального имущества Черниговского городского совета предоставит тем арендаторам коммунальных помещений, деятельность которых подпадает под запрет согласно постановлению Кабмина № 215 от 16.03.2020 года и которые из-за карантина не могут использовать арендованное имущество по целевому назначению.

Такие действия властей, с учетом нынешней ситуации, являются правильными, логичными и своевременными.

В случае же арендаторов частного имущества, государственная отсрочка вряд ли может быть использована. Стороны должны объективно оценить сложившиеся обстоятельства и совместно вырабатывать взаимоприемлемое решение для сохранения бизнеса, например, арендные каникулы, снижение размера платы, рассрочку.

Важно понимать, что на законодательном уровне отсутствие денег не считается форс-мажором

В договоре аренды может быть предусмотрено, что сторона освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору на период действия форс-мажорных обстоятельств. В таком случае, для подтверждения форс-мажорных обстоятельств необходимо обратится в Торговую промышленную палату с целью получения сертификата.

Важно понимать, что на законодательном уровне отсутствие денег не считается форс-мажором, поэтому невозможность уплаты нельзя отнести к форс-мажорным обстоятельствам, кроме случая, когда существует техническое ограничение оплаты. При этом, даже если форс-мажор будет подтвержден, виновная сторона освобождается от обязательств отнюдь не автоматически и не в полном объеме. В случае признания карантина форс-мажорным обстоятельством для конкретного долга, предприниматель будет освобожден от негативных последствий нарушения договора, в т.ч. штрафов, пени, неустойки.

При этом сам по себе форс-мажор не дает прав отказаться от договора – он лишь приостанавливает обязательства по договору до тех пор, пока обстоятельства непреодолимой силы не исчезнут.

Также в текущей ситуации арендаторы, при общении с арендодателями о соразмерном уменьшении цены за снимаемые площади, могут воспользоваться положениями ст. 652 ГК Украины, а именно: изменением и расторжением договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Конечно, сам карантин не является непреодолимой силой для невыполнения обязательств, но отдельные факты осложнений (например, экономический) могут быть признаны существенными изменениями обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора. В случае отсутствия мирного соглашения сторон, вопрос можно рассматривать в суде.

Как бы там ни было, следует начать переговоры с арендодателем о возможном уменьшении размера неустойки за арендованное помещение, переносе срока аренды или снижения арендной платы путем заключения дополнительного соглашения. В сложившейся ситуации большая вероятность, что арендодатель согласится на такой шаг.

Ляшук Евгений, адвокат ЮКК «Де-юре»