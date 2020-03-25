В Фонде госимущества похвастались успехами малой приватизации в 2019 году

Всего за прошлый год было продано более 300 объектов малой приватизации, а госбюджет получил 550 миллионов гривень.

Поступления в государственный бюджет от продажи объектов малой приватизации в 2019 году составили 550 миллионов гривень.

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Об этом говорится в опубликованном в газете Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" отчете об эффективности приказа ФГИУ, согласно которому была улучшена организация продажи объектов малой приватизации на электронных аукционах.

Так, Фонд госимущества и его региональные отделения выставили в прошлом году на электронные аукционы 412 объектов малой приватизации, в том числе повторно.

"По результатам торгов состоялись электронные аукционы по продаже 331 объекта. Фактическое поступление средств в Государственный бюджет Украины от приватизации объектов малой приватизации составляет 549 470,53 тысячи гривень", - сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году от малой приватизации планировали привлечь 6 миллиардов гривень в госбюджет.