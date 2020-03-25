Банки в ближайшие дни смогут пополнить свои кассы наличным долларом - НБУ

По информации НБУ, партия долларовых банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего регулятор проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную.

Украинские банки в ближайшие дни смогут пополнить свои кассы наличным долларом.

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Как сказано на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, партия долларовых банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего НБУ проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную.

"Хорошая новость - в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", - сказано в сообщении.

Кроме того, в НБУ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и заключение новой программы финансирования, которая станет сигналом продолжения реформ в Украине.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

24 марта Нацбанку впервые за последние несколько недель не пришлось проводить интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как ранее регулятор продавал по 50-300 миллионов долларов ежедневно.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.