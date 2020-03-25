Нацбанк впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержки гривни

В НБУ отметили, что межбанковский рынок балансировался без участия регулятора.

Национальному банку Украины во вторник, 24 марта, впервые за последние несколько недель не пришлось проводить интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как ранее регулятор продавал по 50-300 миллионов долларов ежедневно.

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Об этом сказано на странице регулятора в соцсети Facebook.

"Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что котировки гривни к доллару на межбанке находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда гривень.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.