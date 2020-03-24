Европейские акции активно растут из-за замедления коронавируса в Италии

Число новых случаев заражения и летальных исходов в Италии снижается два дня подряд.

Фондовые индексы стран Западной Европы растут на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса в Италии. Поддержку рынкам также оказали меры поддержки экономики, принятые накануне Федеральной резервной системой (ФРС) США.

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Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на MarketWatch.

"Число новых случаев заражения и летальных исходов в Италии снижается два дня подряд. Тем не менее, страна продолжает лидировать в Европе по числу заболевших и летальных исходов", - говорится в сообщении.

Власти стран продолжают принимать меры для замедления темпов распространения коронавируса. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией. В том числе, начиная с вечера понедельника выходить из дома разрешено только для покупок - за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи, сообщает BBC.

ФРС США объявила накануне о масштабном количественном смягчении. ФРС сообщила в понедельник, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. Предпринятые Федрезервом меры, как ожидают в ЦБ, "будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику".

Предварительное значение PMI в Великобритании также упало до исторического минимума в 37,1 пункта в марте против 53 пунктов месяцем ранее, согласно последним данным IHS Markit/CIPS. Индикатор для сектора услуг опустился до 35,7 пункта с 53,2 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:58 подскочил на 5,13% и составил 294,83 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 4,4%, германский DAX - на 6,49%, французский CAC 40 - на 5,3%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали соответственно 6,72% и 4,79%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали, что сводный индекс PMI для еврозоны в марте упал до 31,4 пункта с 51,6 пункта в феврале, согласно предварительным данным. Это худшее значение с июля 1998 года, когда начал фиксироваться показатель. Индикатор для сектора услуг рухнул до 28,4 пункта с 52,6 пункта в феврале.

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