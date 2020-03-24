Кредитные каникулы для бизнеса: в НБУ сообщили детали

НБУ в ближайшие дни утвердит принципы кредитных каникул для бизнеса. После завершения карантина банки вместе с бизнесом будут решать, как реструктуризировать накопившиеся долги.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен в ближайшие дни утвердить принципы кредитных каникул для бизнеса с целью поддержки предпринимателей в период карантина, введенного в рамках недопущения распространения в стране коронавируса.

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Как сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов, на сегодня банки продолжают кредитовать бизнес, в частности, агропромышленный.

"Мы подготовили целый ряд шагов, которые помогут минимизировать налоговое давление на бизнес. Я говорю о льготном режиме обслуживания кредитов или так называемых кредитных каникулах... Нацбанк лишь детализирует эти правила для банков, которые касаются населения, и распространяет эти правила налоговых каникул для бизнеса, который сегодня полностью или частично прекратил свою деятельность, утратил доходы", - сказала Рожкова.

По ее словам, на первом этапе банки должны предложить бизнесу кредитные каникулы на период карантина, а уже после его завершения совместно решить, как реструктуризовать накопившуюся за этот период задолженность.

"После того, как ограничительные меры будут отменены, бизнес вместе с банками начнет рассматривать вопрос, как эту накопившуюся за период кредитных каникул задолженность правильно реструктуризировать. Сегодня или завтра мы примем это как решение правления. Это будут универсальные принципы, которые будут распространяться на все банковские учреждения", - отметила первый замглавы НБУ.

Рожкова также подчеркнула, что эти принципы носят рекомендательный характер для банков, однако такими действиями регулятор дает возможность сохранить клиента, не потеряв собственный капитал.

По ее словам, один из принятых Радой законов уже предусматривает запрет банкам и финансовым учреждениям, которые занимаются кредитованием, применять штрафы и пени, а также повышать процентную ставку на период карантина.

Как сообщал УНИАН, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил Национальному банку, Министерству финансов и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить до конца текущей недели программу кредитных каникул для бизнеса.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.