Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины – премьер

По словам главы правительства, переговоры также идут с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

Кабинет министров начал переговоры с международными кредиторами относительно реструктуризации государственного долга Украины.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются сегодня занять или получить помощь. И мы сегодня делаем так, как делают все развитые страны, мы сегодня конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета», - сказал он.

По словам главы правительства, переговоры также идут с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 423 млрд гривень на погашение госдолга.