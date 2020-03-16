ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с коронавирусом

Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше при необходимости.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 1 млрд евро компаниям во всех регионах для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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Как сообщили в пресс-службе учреждения, это первоначальный ответ на кризис и банк готов сделать больше при необходимости.

По информации банка, решение одобрено акционерами банка и поможет клиентам ЕБРР, имеющим прочные основы бизнеса и испытывающим временные сложности.

«Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран его операций, – прокомментировал решение президент ЕБРР Сума Чакрабарти. - Это первый шаг. Банк готов к дальнейшему расширению своих ответных мер и принимает активные и срочные меры для пересмотра, корректировки и расширения своих инструментов финансирования в партнерстве со странами операций, партнерами и международным сообществом».

По информации банка, запланированные меры будут включать расширение финансирования торговли и предоставление краткосрочного финансирования на срок до двух лет через финансовые учреждения, особенно в поддержку малых и средних предприятий.

Кроме того, банк оценит необходимость реструктуризации существующих ссуд, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий.

Отмечается, что экономисты ЕБРР ожидают замедления экономического роста во всех регионах операций банка, особенно в Центральной Азии, Восточной Европе и на Кавказе, в России и Юго-Восточной Европе.

При этом больше всего пострадают страны, которые сильно интегрированы в глобальные цепочки поставок и имеют прямую зависимость от Китая и Европы, а индустрия туризма будет затронута во многих странах присутствия ЕБРР.

Помимо этого, в ЕБРР ожидают негативного эффекта на нефтедобывающие страны в результате недавнего спада цен на нефть и замедления потока денежных переводов от трудовых мигрантов в свои страны.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.