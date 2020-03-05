Бедным странам, которые пострадали от коронавируса, МВФ выделит 50 миллиардов долларов

Распространения коронавируса свело на нет ожидания о экономичном росте в этом году.

Международный валютный фонд выделил $50 миллиардов для помощи странам, которые пострадали от нового типа коронавируса, для борьбы со смертельной болезнью. Предсказать масштабы последствий, к которым может привести болезнь, сейчас невозможно.

Об этом пишет BBC.

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Выделенные средства, как отмечается, пойдут на помощь бедным странам и тем, которые имеют средний уровень дохода со слабыми системами здравоохранения.

В МВФ отметили, что ожидаемый в этом году экономический рост из-за коронавируса невозможно. А распространение нового типа COVID-19 приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет самого медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

Вместе с тем, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что предвидеть, насколько масштабными будут последствия от коронавірусної инфекции, трудно.

"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго это продлится, пока трудно спрогнозировать", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной клинической больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания и находится под наблюдением врачей.