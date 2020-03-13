Федеральный резервный банк Нью-Йорка потратит $1,5 триллиона для борьбы с паникой на рынках

Банк объявил в четверг о своих планах потратить полтора триллиона долларов для закупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличных денег на рынке ценных бумаг.

Федеральный Резервный банк Нью-Йорка вольет полтора триллиона долларов в финансовые рынки на фоне паники вокруг коронавируса. Банк объявил в четверг о своих планах потратить полтора триллиона долларов для закупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличных денег на рынке ценных бумаг.

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В своем заявлении банк сказал, что в значительной степени увеличит количество договоров “репо” путем закупки государственных облигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами, передает "Голос Америки".

Решение объяснили необходимостью преодолеть негативные последствия для финансового рынка от вспышки коронавируса. Оно было принято по рекомендации главы Федерального резерва Джерома Пауэлла.

Вместе с тем президент Трамп, который встретился с руководством крупнейших банков в среду, заверил, что “финансового кризиса нет, что это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация”.

“Наши банки и финансовые институты капитализированы в полной мере и чрезвычайно мощные, уровень безработицы на исторически низком уровне”, - заверил президент Трамп.

Как сообщал УНИАН, американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов в четверг, 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".