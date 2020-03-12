Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,3 миллиарда

С начала года чистые резервы выросли на 9,7%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за февраль выросли на 3% - до 17,3 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые резервы выросли на 9,7%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26,6 миллиарда долларов, что на 1,3% выше показателя месяцем ранее.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.