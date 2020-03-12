Нацбанк может в апреле пересмотреть прогноз по инфляции

Регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 4,8% на конец 2020 года.

Национальный банк Украины может в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий пересмотреть свой прогноз по инфляции на уровне 4,8% на конец 2020 года.

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Как говорится в материалах НБУ, в январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория, - до 3,2% и 2,4% в годовом измерении соответственно.

При этом показатель инфляции продолжает оставаться ниже целевого диапазона в 5% плюс/минус 1 п.п., также несколько ниже прогноза базовая инфляция.

По оценкам регулятора, стремительные темпы замедления инфляции обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривни в стоимости товаров, значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низкими ценами на энергоносители.

Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снижает учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка снижается шестой раз подряд – после снижения в январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.