Эксперт спрогнозировал, что будет с гривней в ближайшее время

По его мнению, гривня в течение ближайшей недели продолжит дешеветь к доллару - до уровня около 25,8 грн/долл. на межбанковском и 25,6/26 грн/долл. на наличном валютном рынке.

Украинская гривня в течение ближайшей недели продолжит дешеветь по отношению к доллару - до уровня около 25,8 грн/долл. на межбанковском и 25,6/26 грн/долл. на наличном валютном рынке.

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Об этом говорится в комментарии старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, переданном УНИАН.

Он напомнил, что с прошлой среды доллар значительно вырос к гривне во всех сегментах валютного рынка - на 1,5-3,9%.

«Смена Кабмина в Украине наложилась на «идеальный шторм», который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считанные дни потеряли около 20%, что позволят формально говорить о «медвежьем рынке»», - отметил эксперт.

Также он напомнил, что Москва и Эр-Рияд совместными усилиями развалили сделку по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+, в результате чего в понедельник нефть марки Brent падала до 32 долл. за бочку.

«На таком негативном фоне глобальные инвесторы бегут с развивающихся рынков, продавая местные облигации и национальные валюты. В этом смысле гривня оказалась под давлением мировых проблем», - отметил Иосуб.

В то же время, он отметил, что гривня выглядит пока более устойчивой к внешним шокам, поскольку валюты некоторых стран упали более значительно. Так, в понедельник белорусский рубль потерял к доллару 5%, российский рубль - 10%.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 11 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 25,60/25,63 грн/долл., что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень.

Национальный банк Украины на среду, 11 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,31 грн/долл., к евро - на уровне 28,79 грн/евро.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл.