Украина сократила убытки от мошеннических действий с платежными картами

Сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в Украине за 2019 год снизилась почти вдвое.

Сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в Украине за 2019 год снизилась до 0,0042% от общего объема операций с картами с 0,0092% в 2018 и 0,0077% - в 2017 году.

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Как сообщается на сайте НБУ, на 1 миллион гривень расходных операций с картами в 2019 году пришлось 42 гривни незаконных или сомнительных операций, а в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривень.

При этом количество незаконных действий с платежными картами, по которым были получены убытки, за прошлый год снизилось на треть - до 71 900 случаев.

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году пришлось на операции в сети Интернет - 41,4 тысячи случаев или 58% от общего количества, но по сравнению с 2018 годом этот показатель снизился почти вдвое.

Вместе с тем, в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

По информации НБУ, для незаконных действий с картами мошенники чаще всего использовали метод социальной инженерии, вводя граждан в заблуждение и выясняя персональные данные.

В НБУ напомнили, что не следует разглашать реквизиты платежных карт, включая срок ее действия, коды, ПИН-код и персональные данные, а также логины и пароли для входа в удаленный банкинг.

Как сообщал УНИАН, количество операций с использованием платежных карт в Украине в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 29% - до 5 миллиардов штук, а объем этих операций - на 24%, до 3,6 триллиона гривень.