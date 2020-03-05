Милованов объяснил свой отказ работать в новом правительстве
Тимофей Милованов, который в правительстве Алексея Гончарука возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, не захотел работать в новом правительстве Дениса Шмыгаля из-за изменения подходов к развитию экономики.
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Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Я верю в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику. Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным)», - написал он.
При этом Милованов выразил надежду, что важные реформы не будут свернуты.
«Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка (земли, труда и капитала – УНИАН), которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию и рост зарплат. Это главное», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.