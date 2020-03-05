Средний размер пенсии в Украине за год вырос на 437 гривень

В 2019 году было назначено 378,8 тыс. новых пенсий.

Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 гривен и по состоянию на 1 января 2020 года составил 3083 гривни.

Читайте такжеГончарук об индексации пенсий: вопрос находится в процессе разработки

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со ссылкой на главу правления Евгения Капинуса, который подвел итоги работы фонда в 2019 году.

В сообщении отмечается, что ПФУ обеспечил ежемесячное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн пенсионеров.

Также было назначено 378,8 тыс. новых пенсий и проведено 5 автоматических перерасчетов пенсий.

«В течение года органы Пенсионного фонда Украины работали над выполнением задач по улучшению условий обслуживания граждан, качества предоставления услуг, повышению прозрачности деятельности, укреплению финансовой стабильности, оптимизации административных расходов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд гривень, из них 146,83 млрд гривень – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.