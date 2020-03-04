Милованов отказался возглавить возрожденное Министерство аграрной политики - СМИ

Министр экономики Тимофей Милованов отклонил предложение возглавить Министерство аграрной политики после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Действующий министр развития экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался от предложения возглавить новое министерство в новом правительстве.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Минэкономики.

По данным собеседника, Милованов отклонил предложение возглавить Министерство аграрной политики после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Милованов заявлял, что после завершения земельной реформы, в Украине может появиться профильное Министерство аграрной политики. Он отмечал, что готов возглавить новую структуру после разделения Минэкономики, так как чувствует ответственность за реформу рынка земли.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сегодня, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.