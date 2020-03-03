Бюджет за прошлый год не выполнен на 3,7% - Госказначейство

По сравнению с 2018 годом доходная часть госбюджета в 2019 году выросла на 70,2 миллиарда гривень, или на 7,6%.

Государственный бюджет Украины за 2019 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 998,3 миллиарда гривень доходов, что составило 96,3% годовых плановых показателей поступлений.

Читайте такжеБюджет с начала года недополучил 12% плановых доходов - Госказначейство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2019 году.

По её словам, по сравнению с 2018 годом доходная часть госбюджета в 2019 году выросла на 70,2 миллиарда гривень, или на 7,6%.

В частности, в общий фонд госбюджета в 2019 году поступило 879,8 миллиарда гривень, что составило 96,9% годовых плановых показателей и на 5,5% больше показателя за 2018 год.

"Выполнение государственного бюджета по основному фонду в прошлом году составило 96,9%", - сказала Слюз.

По информации Госказначейства, местные бюджеты в 2019 году с учетом межбюджетных трансфертов получили 560,5 миллиарда гривень из госбюджета, что составляет 98,7% годового планового показателя, но на 0,3% ниже показателя 2018 года.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету правительства за 2019 год, доходы госбюджета Украины за 2019 составили 998,3 миллиарда гривень, что почти на 1% ниже планового показателя.

В то же время дефицит госбюджета в 2019 году составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.