Как правительство "спасает" экономику

Сейчас самая обсуждаемая тема – возможная кадровая перетасовка правительства. Четвертого марта Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским, на котором одним из основных вопросов будет «переформатирование» Кабинета Алексея Гончарука. До сих пор не понятно, что же в целом произойдет: «уйдут» Кабмин в полном составе, вместе с премьером, или будут произведены точечные корректировки.

Предпосылок для кадровых ротаций в правительстве предостаточно. Основная претензия - резкое ухудшение экономического состояния Украины. Это - провал с поступлениями в бюджет – минус 23%, или свыше 17 миллиардов гривен, причем только за два месяца. Реформированная (в безудержной борьбе с коррупцией) правительством Гончарука Государственная налоговая служба сократила доходы от налогов и сборов (с учетом возмещенного НДС) почти на 6 миллиардов гривен, Гостаможслужба – примерно на 8 миллиардов гривен. А отрицательное сальдо внешней торговли за прошлый год превысило 9 миллиардов гривен.

Больше всего шокировали данные о падении промпроизводства – главного индикатора развития экономики. Так, по подсчетам Госстата, в декабре падение промышленного производства ускорилось до 7,7%, по сравнению с декабрем 2018 года. С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в годовом выражении снизилось на 8,3%. За 12 месяцев спад к аналогичному периоду 2018-го составил 1,8%, в январе - 1,2%. Причем все это происходит в течение 8 месяцев.

И вдруг, после мощной критики действий правительства, которая громко прозвучала во время отчета Гончарука о работе его Кабмина в Верховной Раде, пришла ошеломляющая новость от Госстата. Как оказалось, не все так плохо «в датском королевстве». Вместо падения промпроизводства на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

Государственная служба статистики объяснила «погрешности» в подсчетах на своем официальном сайте. Мол, изменен базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года. И все - согласно постановлению правительства.

«Начиная с данных за январь 2020 года, Госстат начал осуществлять расчеты индексов, исходя из базисного 2016 года. То есть, 2016 год определен новым эталонным - базисным годом. Такой переход предусмотрен Программой развития государственной статистики до 2023 года, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 года (Гончарук об этом, конечно, не знал, - УНИАН)… Такие просмотры эталонного/базисного года, последним из которых был 2010 год, Госстат проводит периодически... Международными стандартами предусмотрено, что в соответствии с общими критериями выбора базисного года, это должен быть «нормальный» или «средний» год без экстремальных воздействий, и что базовые годы должны меняться через каждые пять лет и заканчиваться цифрой «0» или «5». То есть, учитывая, что последнем базисным годом был 2010 год, следующим должен был стать 2015 год. Однако в связи с временной оккупацией части территории Украины (АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей), 2015 год имел экстремальные воздействия. Учитывая это, новым эталонным/базисным годом был определен следующий год, то есть 2016 год. Кроме того, в течение 2010-2015 годов с целью приведения к европейским стандартам происходили изменения и в методологии проведения государственных статистических наблюдений. Итак, 2016 год стал новым эталонным/базисным годом и для осуществления ретроспективных расчетов ВВП и его составляющих (годовые данные с 2000 года, квартальные с 2010) показателей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и других услуг», - говорится в сообщении Госстата.

Так что же это? Ручная корректировка показателей развития экономики в угоду правительства, или действительные причины это сделать?

Грехи начинающих «художников»

«Госстат изменил методологию расчетов по падению промышленности. И февраль уже будет считаться по новой методологии. Кстати, до ее изменения, в январе 2020 года падение по сравнению с январем 2019 года составило 5,1%, а за январь 2020 года к декабрю 2019 года падение составило 8,4%. Как вам такие вещи?

Побывав в регионах страны не трудно сопоставить цифры с реальностью. «И средние производители, и большинство отраслей понесли большие убытки и падение производства… Неужели это - новые технологии манипулирования показателями?», - прокомментировала ситуацию в Facebook народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Эксперт Института Growford Алексей Кущ считает, что все в отношении новых подсчетов Госстата происходит по «искусственным» причинам: «Все прекрасно понимают происходящее. Когда падение промышленного производства с каждым месяцем ухудшается и по итогам 2019 года показатель составляет 1,8%, то, когда изменяется методика подсчета, в искренность намерений Госстата, точнее Секретариата Кабмина, который им сейчас управляет, никто не верит. Это как «хорошая мина при плохой игре»».

«Мы имеем дело с «косяком» Милованова – в середине декабря, за две недели до конца года, он спрогнозировал, что падение промпроизводства составит 0,6%. Хотя все цифры, которые тогда были в наличии, говорили о том, что падение будет значительно глубже. В результате, падение за год составило не 0,6%, а 1,8%. Как видно, разница существенная. Эксперты, когда пытались понять, почему такая жуткая ошибка в прогнозе, обратили внимание на то, что все же есть некая закономерность: по итогам девяти месяцев 2019 года промпроизводство упало как раз на 0,6%. Милованов, по одной из версий, скорее всего, просто воспользовался этой цифрой и без необходимых в данном случае экстраполяций тенденций октября, ноября и декабря заявил свои «подсчеты»», - отметил эксперт.

По его мнению, все это говорит о том, что в правительстве находятся непрофессиональные люди, которые даже за две недели до конца года не могут дать более-менее четкий прогноз падения одного из ключевых индикаторов экономического развития.

Кущ подчеркивает, что благодаря «новой» методике, падение промпроизводства сократилось до 0,5% по итогам 2019 года и это выглядит так, будто «подкорректированный» показатель искусственно подтянули к прогнозу министра Милованова.

«Это фактически для него некая сатисфакция, или индульгенция, попытка отмыть его профессиональную репутацию. То, что базой для сравнения сделали не 2010 год, а 2016-й, выглядит крайне неубедительно. Все намерения прозрачны. Это - элементарная попытка скрыть ужасающие провалы экономической политики и индустриализации», - сказал Кущ.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что изменение базы расчета индекса промпроизводства с 2010 на 2016 год изменило цифры падения, но суть процессов это не меняет.

«Промышленность падает уже давно. И «фиговый листок» методики расчета вряд ли скроет системные ошибки правительства в промполитике. Только ленивый эксперт не указывал правительству на недопустимость игнорирования вопросов промышленного развития в Программе правительства, принятой в сентябре 2019 года. Но тема ни в программе, ни в дальнейших документах так и не появилась. А создание неких комитетов по спасению украинской промышленности (после того, как показатель полгода падает) ничего, кроме скепсиса, не вызывает. Создается впечатление, что это правительство системно не способно остановить в Украине процесс деиндустриализации. Так что ничем Гончаруку не поможет изменение методологии расчета индекса промпроизводства», - считает он.

Изменение методики расчета коснулось и инфляции. Со 2 января этого года, согласно приказу Госстата от 17 декабря 2019 года, в нее включено больше данных крупных городов. Ранее ведомство для расчета инфляции использовало данные областных центров и трех-пяти населенных пунктов в каждой области. Также Госстат обновил структуру индекса потребительских цен, снизив вес продовольствия в корзине инфляции и повысив вес жилищно-коммунальных услуг, автомобилей и автотранспорта.

Как результат, инфляция в январе замедлилась до 3,2%. По итогам 2019 года она составила 4,1% (в 2018 году - 9,8%, в 2017 году - 13,7%, в 2016 году - 12,4%, а в 2015 году - 43,3%). Налицо – прогресс. Вот только его на своих кошельках все никак не могут ощутить рядовые украинцы. Может, всему виной их «неверная» методика подсчета?

Нана Черная