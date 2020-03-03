В Украине ликвидировали 5 подразделений Госаудитслужбы

Правительство ликвидировало 5 подразделений Госаудитслужбы и планирует открывать территориальные органы Офиса финконтроля.

Кабинет министров ликвидировал территориальные органы Государственной аудиторской службы и перераспределил 384 сотрудника подразделений в центральный аппарат Офиса финансового контроля, который создан на базе Госаудитслужбы по решению правительства в декабре 2019 года.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом депутат сообщил, что для самого Офиса финансового контроля установили предельную численность штата в 800 сотрудников.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале уточнил, что правительство ликвидировало 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы.

“Далее - создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля. Это обеспечит оперативность и мобильность работы нового органа”, - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2019 года Кабинет министров Украины создал новый орган - Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы.

Офис будет осуществлять анализ информации об использовании государственных ресурсов и проводить контрольные мероприятия по высокорисковым операциям.

Справка УНИАН. Государственная аудиторская служба была создана решением Кабинета министров в ноябре 2015 года на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.