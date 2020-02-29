В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы и мобильное приложение "Приватбанка"
16:45, 29 февраля 2020Финансы
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Обновленные системы запустят в 7:00 1 марта.
С 7:00 1 марта все системы "стабильно работать" \ фото УНИАН
В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы и мобильное приложение "Приватбанка".
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка в Facebook.
"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 7:00 1 марта все системы "стабильно работать".
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