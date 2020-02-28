Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на экономику Украины

Эксперт высказал мнение, что на Украину кризис, вызванный китайским коронавирусом, имеет как отрицательное, так и положительное влияние.

Теплая зима повлияла на стоимость энергетических ресурсов в Украине намного сильнее, чем китайский коронавирус. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Читайте такжеКоронавирус спровоцировал рост ставок по украинским еврооблигациям - эксперт

«Предпосылки к снижению цены на импортные товары есть, а по энергетическим товарам есть и реальные результаты, но они связаны не с коронавирусом, а с теплой зимой. Теплая зима повлияла на стоимость энергетических товаров и услуг намного сильнее, чем китайский коронавирус», - сказал он.

Рябцев отметил, что в Украине на большинстве рынков уровень конкуренции недостаточен. Поэтому, даже при снижении ресурсов на мировом рынке, если производитель чувствует, что снижение цен никаким образом не отразится на объемах реализации товаров и услуг, то он и не будет снижать цены для потребителей.

Эксперт высказал мнение, что на Украину кризис, вызванный китайским коронавирусом, имеет как отрицательное, так и положительное влияние.

«Во-первых, это все давит нам на мозги, и вместо того, чтобы слушать врачей, мы начинаем слушать политиков, которые также привыкли манипулировать. Это ухудшает наше самочувствие значительно больше, чем этот коронавирус», - отметил Рябцев.

Вторым негативным фактором он назвал неблагоприятную экспортную конъюнктуру. Следовательно, Украина не может получать валюту.

При этом Рябцев считает, что ситуация с коронавирусом имеет и положительное влияние, поскольку Украина импортозависимая страна и цены, привязанные к котировкам основных импортируемых товаров, тоже снижаются.

«По энергетическим товарам - газ, нефтепродукты, уголь, ядерное топливо - Украина выигрывает, а по металлургии и продукции сельского хозяйства - проигрывает… Поскольку мы завозим больше товаров, чем вывозим, то вполне вероятно, что суммарный экономический эффект может оказаться достаточно привлекательным», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 27 февраля в мире было зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

По информации украинского Министерства здравоохранения, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая короновируса не зафиксировано.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.