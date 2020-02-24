Банковская система Украины продолжает увеличивать прибыль

Основными факторами роста прибыли в НБУ назвали высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

Работающие банки Украины за январь получили 6,592 миллиарда гривень прибыли, что на 21,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 11,9% - до 22,583 миллиарда гривень, расходы - на 8,4%, до 15,991 миллиарда гривень.

Основными факторами роста прибыли в НБУ назвали высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль за год получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).