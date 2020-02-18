ГБР сообщило о подозрении экс-руководству банка "Михайловский"

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-главе, двум замглавы правления и четырем членам кредитного комитета банка.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге бывшему главе правления банка "Михайловский", его двум заместителям и четырем членам кредитного комитета банка.

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Как сообщается на сайте ГБР, эти топ-менеджеры безосновательно выдали кредиты двум юридическим лицам, связанным с бывшими владельцами банка, понимая, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены.

Отмечается, что действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 миллиона гривень. Также проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников банка.

Также сообщается, что в случае доказательства вины подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк "Михайловский" в мае 2016 года.

Накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договор с компанией "Плеяда" об уступке прав требования по кредитному портфелю стоимостью более 682 миллионов гривень по заниженной цене. Впоследствии компания "Плеяда" передала права требования по кредитам компании "Фагор".

Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытались отстаивать свои интересы через суд.

В конце января текущего года Верховный суд Украины окончательно признал уступку прав требования по кредитам банка "Михайловский" накануне его банкротства компаниям "Плеяда" и "Фагор" неправомерной.