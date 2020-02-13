В МВФ рассказали о переговорах с Украиной

Решение об утверждении программы финансирования для Украины объемом 5,5 млрд долл. должен принять Совет директоров МВФ.

В Международном валютном фонде пока не определили точную дату утверждения новой программы расширенного финансирования для Украины объемом 5,5 млрд долл.

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Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос о сроках утверждения новой программы для Украины.

"Я не могу сейчас назвать точную дату", – сказал он, добавив, что соответствующее решение будет принимать Совет директоров МВФ.

При этом Райс отметил, что Фонд сейчас ведет очень активный и конструктивный диалог с Украиной, и отмечает прогресс в переговорах, который надеется продвигать и дальше.

"Укрепление верховенства закона, искоренение коррупции, усиление конкуренции, открытие рынков, уменьшение роли государства и олигархов, расчетливая фискальная политика, независимость центрального банка – это главные вопросы, которые сейчас обсуждаются и по которым есть прогресс”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским 22 января отметила прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы.

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.

Глава НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие в Украине законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.