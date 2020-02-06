Раде не хватило голосов для отмены повышения годового лимита предельного дохода для ФОПов

За отмену закона проголосовали только 84 депутата.

Верховная Рада провалила голосование за отмену повышения годового лимита предельного дохода для физлиц-предпринимателей, а также отмену других изменений в Налоговый кодекс, принятых 16 января этого года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали только 84 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщила депутат фракции “Голос” Галина Васильченко, многие ФОПы уже ожидают поднятие лимитов в связи с принятием этих налоговых изменений.

“Если мы примем это постановление, все будет отменено. Мы однозначно не будем его поддерживать, так как понимаем, насколько важным является поднятие лимитов для ФОПов. Также мы убеждены, что этот закон предусматривает деофшоризацию и деолигархизацию”, - сказала она из зала.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла два связанных закона об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

В частности, эти законы повышают лимит предельного дохода физических лиц-предпринимателей 1-3 групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн в год соответственно, тогда как ранее эти лимиты составляли 300 тыс. грн, 1,5 млн грн и 5 млн грн соответственно.

Также законы предполагают повышение ставки акциза на табачные изделия для нагрева в 2021 году до 1454,33 грн за 1000 штук (сейчас сумма акциза - 342 грн). Ежегодно ставка акциза будет повышаться на 20% до 2024 года, достигнув 2516,54 за 1000 штук.

Кроме того, законы отменяют "соевые поправки" и позволяют украинским экспортерам смогут получать возмещение НДС на сою и рапс.