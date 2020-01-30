Уменьшение одного из видов налогов не принесет существенных улучшений для бизнеса – эксперт

Эксперт Андрей Гмырин уверен, что база налогообложения должна быть пониженной примерно на 30%.

Снижение налогового давления необходимо, но не принесет существенных улучшений для бизнеса, если не изменить систему администрирования налогов и не воплотить другие реформы.

Об этом заявил, общаясь сегодня с журналистом в эфире Радио “НВ”, доцент Университета Государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин. Эксперт поделился своим видением оздоровления экономики и инвестиционного климата в Украине.

Андрей Гмырин уверен, что база налогообложения должна быть пониженной примерно на 30%. Это позволит вывести из тени значительную часть отечественной экономики. А систему администрирования налогов необходимо сделать прозрачной и понятной. Также эффективной будет амнистия, когда бизнес сможет “обнулить” налоговые истории за весь период независимости Украины.

“Именно системный подход к реформированию обеспечит прирост показателей экономического роста в Украине и улучшит инвестиционный климат. Бизнес хочет работать честно и прозрачно, но хаотичные и непоследовательные реформы в налоговой сфере тормозят путь к этому”, – сказал эксперт.

Собственное видение комплексного реформирования налоговой системы Андрей Гмырин изложил в своей программе “От нестабильности к гармонии”, которую в конце прошлого года передал на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

В частности, предлагается создать Государственную службу доходов (ДСД), которая объединит в себе налоговую, таможенную службы, службы финансового мониторинга, контроля и аудита, а также службу финансовых расследований. Это будет единая система с единой базой данных.

“Тогда Бюро финансовых расследований (БФР), вокруг которого сегодня так много споров, в этой системе будет правоохранительным органом с ответственностью за налоговую реформу и экономические сдвиги”, – подчеркнул эксперт.

По его мнению создание в Украине БФР – необходимая и своевременная инициатива, но недоработанная. Орган, который будет заниматься борьбой с преступлениями в сфере финансов, должен, прежде всего, иметь единую мощную информационную базу для мониторинга и создания аналитики до выполнения процессуальных действий. Сегодня же такую информацию собирают сразу несколько контролирующих учреждений, что дает им возможность инициировать многочисленные проверки, расследования, давить на бизнес. Эта тенденция сохраняется и работает против развития экономики и отпугивает западных инвесторов.

“Создавая БФР и наделяя его широкими полномочиями, а, тем более, давая ему исключительность в расследовании тех или иных преступлений, мы можем создать еще одного монстра, с которым будем долго бороться”, – сказал А. Гмырин. Решение этой проблемы он видит в том, что благодаря созданию Государственной службы доходов и единой информационно-аналитической системы объединенных в ней ведомств, появится возможность без участия человека обнаруживать потенциально рискованные сделки. Только после выявления конкретных признаков отмывания средств, финансирование терроризма и других нарушений информация будет передаваться в подразделения финансовых расследований для принятия окончательного решения на основании норм действующего законодательства.

Такая рискоориентированная автоматическая система оценки, уверяет Андрей Гмырин, позволит полностью ограничить контакт следователей и детективов с любым бизнесом, который успешно прошел аналитический фильтр. То есть служба финансовых расследований не станет очередным коррумпированным органом.